Политика
Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить МосквуРИА Новости вчера в 17:22
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" в ближайшие дни посетят Москву, чтобы "принести добро" своей стране, заявила лидер политической силы Ирма Инашвили.
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Члены нашей команды в ближайшие дни посетят Москву. Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались. Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые. Но мы вновь найдем выход.
— Ирма Инашвили, грузинская журналисткаРБК вчера в 21:57
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