Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельковКоммерсантъ вчера в 17:23

Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса. Сейчас такая возможность есть у многих операторов в рамках договора оферты, и потому закону не противоречит.

с чего всё началось

Причиной беспокойства депутатов и ЦБ стали множественные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств с неактивного кошелька в пользу его оператора.

Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков

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