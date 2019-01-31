Политика

Депутаты городского совета приняли отставку мэра ЧитыИнтерфакс - Россия вчера в 22:06

Как сообщалось, А.Михалев написал заявление об отставке с 1 февраля по собственному желанию. Выборы депутатов в городскую Думу, из числа которых избирается мэр Читы, также являющийся председателем муниципального парламента, состоятся в сентябре 2019 года. А.Михалев руководил Читой с 2000 года.
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Анатолий Дмитриевич Михалёв
Российский государственный деятель. Глава администрации города Читы с 1 марта 2001 по 19 сентября 2014 года. Глава городского округа «Город Чита» с 25 сентября 2014 года. Заслуженный муниципальный служащий Читинской области
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Чита
Город в России
Город в Восточной Сибири, Российская Федерация. Административный центр Забайкальского края и Читинского района. Образует муниципальное образование городской округ город Чита как единственный населённый пункт в его составе.
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