Политика

Депутаты Верховной рады устроили массовую драку
Ruposters.ru
вчера в 09:59

В Верховной раде Украины произошла драка с участием народных депутатов. Она началась с того, что член фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал приклеенный к трибуне плакат с изображением Виктора Медведчука за решеткой и требованием судить его.
Ruposters.ruвчера в 09:59

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В стенах Верховной рады произошла массовая драка депутатов

РИА Новостивчера в 18:25

Депутаты Рады подрались после принятия закона о переименовании церкви

URA.Ruвчера в 09:04

В стенах Верховной рады произошла массовая драка депутатов

Известиявчера в 07:51

Депутаты Рады устроили драку после голосования по новому названию канонической УПЦ

Газета.Ruвчера в 07:38

Депутаты Рады подрались из-за решения об УПЦ

Взгляд.рувчера в 07:28

В Раде подрались депутаты от оппозиции и правящей коалиции

ТАССвчера в 07:16

Депутаты Рады подрались после принятия закона о названии УПЦ

RT на русскомвчера в 07:10
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Политика

Глава Пентагона уходит в отставку

"Бешеный пес" покидает Пентагон Трамп сообщил через Twitter, что "генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны".
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие

Небензя усомнился в выводе войск США из Сирии

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

Песков: Штатам приходится нянчиться с Порошенко

Американские вложения в установление нынешнего режима на Украине вынуждают Вашингтон «нянчиться» с теперешним украинским лидером Петром Порошенко, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Первый канал.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником

Обновлено вчера в 19:49
Политика

Лукашевич рассказал, что послужило стимулом для создания армии Косова

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич полагает, что безответственное покровительство США и ЕС стало стимулом для Приштины к созданию армии Косова.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФ

В интервью газете «Красная звезда» Кобылаш отметил, что инженеры значительно улучшили характеристики самолетов, что позволит продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Конгрессмены одобрили выделение $5 млрд на стену на границе с Мексикой

Палата представителей США (нижняя палата американского конгресса) одобрила выделение $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей

Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:57
Политика

Национальное собрание Франции одобрило ответ Макрона на протесты

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект, содержащий предложения президента страны Эммануэля Макрона в ответ на массовые акции протесты.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Кремль заявил о готовности взять ракеты США под прицел

России придется взять под прицел американские ракетные системы в Европе, если Вашингтон их там разместит после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДЛРСМ).
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Экспертное управление Рады отклонило закон о переименовании УПЦ

Парламентские эксперты подчеркивают, что депутатские нововведения недостаточно мотивированы и аргументированы, п также выходят за рамки положения статьи 35 украинской Конституции и закон "О свободе совести и религиозных организациях".
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Сенатором в Совете Федерации от Приморья осталась Светлана Горячева

Обновлено вчера в 22:27
Политика

США обвинили двух граждан Китая в хакерских атаках

США выдвинули обвинения против двух граждан КНР за хакерские атаки против США и еще 11 стран в интересах китайской разведки, сообщили в министерстве юстиции США в четверг.
Обновлено вчера в 10:52
Политика

Венесуэла «по принципу взаимности» выслала колумбийского дипломата

В заявлении Министерства иностранных дел Венесуэлы говорится, что власти страны, принимая такое решение, руководствовались «принципом взаимности».
Обновлено вчера в 19:22
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Путин прокомментировал строительство моста через реку Лену

Обновлено вчера в 06:04
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Нестор Шуфрич
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Украинский политик. Народный депутат Украины III, IV, VI, VII и VIII созывов. Министр по чрезвычайным ситуациям Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Один из лидеров Социал-демократической партии Украины.
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Юрий Николаевич Береза
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Украинский военный, командир полка специального назначения «Днепр-1» Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области, сформированного из добровольцев; также возглавляет полк и штаб национальной защиты Днепропетровской области. Народный депутат Украины VIII созыва.
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