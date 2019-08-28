Новоизбранные депутаты в ходе первого торжественного заседания Верховной рады Украины принесли присягу. Отмечается, что именно этот день считается последним днём работы Верховной рады предыдущего созыва.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Шоу-бизнес Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.

Культура Скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй Нэнси Холлоуэй умерла в своем доме в возрасте 86 лет. Скончалась известная певица Нэнси Холлоуэй, исполняющая песни в стиле джаз.

Происшествия В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Политика Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.

Общество В затопленном Приморье ввели режим ЧС Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.

Здоровье Стала известна доля курящего населения Москвы В последние годы в Москве сокращается число курильщиков, сейчас от этой пагубной привычки страдает примерно половина мужского населения столицы и около 30% женского, сообщил РИАМО заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Космос Американский астронавт Майкл Коллинз подтвердил существование жизни за пределами Земли Американский астронавт и лётчик-испытатель Майкл Коллинз подтвердил существование жизни за пределами Земли, что было сделано им в процессе общения с подписчиками на его странице в Twitter.

Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Число погибших в результате обрушения жилого дома в Львовской области возросло до восьми человек. Среди жертв трагедии есть дети.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Общество Невеста подняла на смех жениха за скромное помолвочное кольцо Пользователи Reddit обсуждают пост девушки, поднявшей жениха на смех из-за «жалкого» помолвочного кольца, которое он преподнес ей с предложением выйти за него замуж.

Политика В Саратове на месте старого аэропорта появится «город будущего» Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» корреспондент, на заседании правительства Саратовской области во четверг, 29 августа, глава региона отметил, что в ходе визита 27 августа в новый международный аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старого аэропорта.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения Учёные напоминают, что дисбаланс "хороших" и "плохих" микробов в кишечнике может привести к неблагоприятным последствиям, таким как сбои в работе иммунной системы, увеличение веса или повышение уровня холестерина в крови.

Гаджеты Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Производитель опубликовал видеоролик, который посвящен демонстрации возможностей 64-мегапиксельной камеры нового бюджетного камерофона Redmi Note 8 Pro.

Космос В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.

Футбол «ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по трансферу Неймара По информации издания, руководство французского клуба отклонило предложение своих испанских коллег по трансферу звездного бразильца суммой в €170 млн.

Происшествия В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.

Гаджеты Huawei Mate 30 может лишиться лицензионной ОС Android и Google Play В качестве варианта в Huawei Mate 30 может использоваться вариация Android, имеющая открытый исходный код, однако приложения от Google возможно устанавливать лишь имея платную лицензию, поэтому вопрос установки поисковой системы, YouTube, Google Play становится невозможным.