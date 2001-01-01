Политика
Депутаты Ширинского района подписали обращение в защиту Сергея ЗайцеваИА Хакасия 04:02
Сегодня депутаты распространили обращение, которое они направили генпрокурору Юрию Чайке, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором говорят, что «тенденциозное и необъективное освещение конфликта оскорбляет жителей Ширинского района, подрывает доверие к СМИ», а корреспондент Иван Литомин «намеренно спровоцировал конфликт».
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