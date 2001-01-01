Депутаты Ширинского района подписали обращение в защиту Сергея ЗайцеваИА Хакасия 04:02

Сегодня депутаты распространили обращение, которое они направили генпрокурору Юрию Чайке, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором говорят, что «тенденциозное и необъективное освещение конфликта оскорбляет жителей Ширинского района, подрывает доверие к СМИ», а корреспондент Иван Литомин «намеренно спровоцировал конфликт».

Политика Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Кино Поклонники «Игры престолов» назвали самого преданного персонажа Поклонники "Игры престолов" назвали самого преданного персонажа. Им оказался герой 44-летнего актера массовки Эндрю МакКлея.

Происшествия Под Омском пропала семья из трех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.

Экономика Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона» Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Авто Внедорожный Kia XCeed сфотографирован без камуфляжа По слухам машина будет называться Kia XCeed, и она как видно на фото, отличается от классических версий семейства Ceed.

Музыка Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.

Гаджеты Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Спорт Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Здоровье Прокуратура Московского районе информирует об ОМС В случае изменения места жительства застрахованный гражданин обязан осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного месяца, если в новом регионе проживания отсутствует страховая медицинская организация, в которой ранее был застрахован гражданин.

Авто Электрокар Honda лишится боковых зеркал В европейском офисе марки анонсировали выход нового электрокара, который получит название Honda e.

Общество Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Политика В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва «Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан сегодня в аэропорту Вильнюса», — сообщил RNS Барщевский.

Общество Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Происшествия Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Гаджеты Представлен недорогой ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, представил свой первый ноутбук – RedmiBook 14.

Футбол Кононов остался главным тренером «Спартака» В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".

Гаджеты Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу Подросток из Австралии два раза взломал серверы Apple, надеясь, что компания обратит на него внимание и позовёт на работу.