Политика
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна подрался со своим коллегой — представителем партии «Свобода» Юрием Левченко в прямом эфире парламентского телеканала Рада.
Lenta.ruвчера в 22:50
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Видео: Депутаты Рады подрались в прямом эфире парламентского телеканала
Российская газетавчера в 23:37
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