Общество
В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очереди
В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очередиРБК09:10
Дети судей, работников прокуратуры и Следственного комитета могут получить право на внеочередное зачисление в школу. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщает «Парламентская газета».
РБК09:10
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Детей судей, прокуроров и следователей могут начать зачислять в школу вне очереди, как сейчас это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии.Парламентская газета00:21
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В ЗакСе предложили зачислять в школы без очереди детей судей, прокуроров и следователей
Телеканал Санкт-Петербург03:52
В ЗакСе предложили без очереди зачислять в школы детей судей, прокуроров и следователей
Петербургский дневник02:46
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