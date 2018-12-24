Общество

В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очереди
РБК
09:10

Дети судей, работников прокуратуры и Следственного комитета могут получить право на внеочередное зачисление в школу. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщает «Парламентская газета».
РБК09:10
с чего всё началось

Детей судей предложили зачислять в школу вне очереди

Детей судей, прокуроров и следователей могут начать зачислять в школу вне очереди, как сейчас это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии.
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