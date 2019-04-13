Депутаты Госдумы от ЕАО опубликовали сведения о доходахРИА Биробиджан вчера в 20:00

На сайте Государственной Думы РФ опубликованы сведения о доходах депутатов, избранных от Еврейской автономной области, за 2018 год. Самым «богатым» оказался выдвиженец ЛДПР Валерий Селезнев, баллотировавшийся от ряда дальневосточных регионов и ЕАО в том числе.

Депутаты Госдумы от ЕАО опубликовали сведения о доходах

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