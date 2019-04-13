Общество
Депутаты Госдумы от ЕАО опубликовали сведения о доходахРИА Биробиджан вчера в 20:00
На сайте Государственной Думы РФ опубликованы сведения о доходах депутатов, избранных от Еврейской автономной области, за 2018 год. Самым «богатым» оказался выдвиженец ЛДПР Валерий Селезнев, баллотировавшийся от ряда дальневосточных регионов и ЕАО в том числе.
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151 миллион рублей: доход самого богатого депутата Госдумы от Саратовской области за год вырос в шесть раз
Версия-Саратов12 апреля в 13:03
Два депутата Госдумы от Тюменской области за год существенно потеряли в доходах
URA.Ru12 апреля в 13:29
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В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
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Эксперты дали рекомендации, как избежать распространения микробов и уберечь семью от инфекций.
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