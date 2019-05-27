Экономика
Депутаты Госдумы обратятся в ЦБ из-за роста тарифов ОСАГОNews.ru вчера в 10:27
Информация о росте цен на полисы ОСАГО привлекла внимание парламентариев. Комитет Госдумы по финансовому рынку отправит в Центробанк запрос о том, было ли повышение расценок и, в случае подтверждения, на каком основании.
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Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что назначит министра финансов Хартвига Лёгера на должность временного канцлера республики.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроекты об организации детского отдыха
Переходный период устанавливается до 1 июня 2020 года; после этого организациям, сведения о которых не внесены в реестр, нельзя будет оказывать услуги в сфере детского отдыха.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье
Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.
Обновлено в 02:25
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 02:40
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Наука
В Крыму разработали прототип новых электродвигателей
Крымскими учеными разработан прототип новых электродвигателей, соответствующий разработкам лучших европейских производителей.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Экономика
Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей
Правительство Москвы и инвестор строительства Северного дублера Кутузовского проспекта рассчитали примерную стоимость проезда по нему, рассказали «Ведомостям» несколько консультантов и человек, близкий к мэрии.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти.
Обновлено вчера в 17:37
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 02:28
Общество
Томские школьники сдали первые ЕГЭ
Томские школьники сдали сегодня первые ЕГЭ. Это экзамены по литературе и географии. Задание написали 630 томских выпускников.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Аэропорт эвакуировали из-за угрозы взрыва на Сахалине
Ранее сообщалось, что пассажиры были эвакуированы из международного аэропорта Сочи из-за сообщения о "минировании" здания.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Во Владивостоке убрали с парковки упавшие бетонные блоки
Ночью вторника бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько.
Обновлено в 02:47
Политика
Меркель призвала к борьбе с антисемитизмом
26 мая уполномоченный федерального правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что евреям не стоит все время носить свой традиционный головной убор, так как им из-за этого может угрожать опасность.
Обновлено в 02:47
Авто
Появились первые изображения Genesis G80 нового поколения
Опираясь на шпионские снимки, портал «Колёса.ру» представил на рендерных изображениях, как будет выглядеть новая генерация седана Genesis G80.
Обновлено в 01:40
Общество
Беглов поздравил пограничников с профессиональным праздником
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия
Летчик заметил подозреваемых в поджоге леса в Прибайкалье
Летчик-наблюдатель обнаружил подозреваемых в поджоге леса во время авиапатрулирования в Черемховском районе.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Экономика
РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства
Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.
Обновлено в 03:02