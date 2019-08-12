Общество
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарстваРБК вчера в 19:55
Руководитель подгруппы Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от стоимости. Она также добавила, что четкие критерии будут определены совместно с представителями отрасли.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора. Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек.Коммерсантъвчера в 17:57
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