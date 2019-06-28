Политика

Депутату Сергею Гаврилову запретили въезд в ГрузиюМосква 24 13:12

Президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы Сергея Гаврилова не пустят в Грузию. Об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. "Мы его не впустим в страну", – передает его слова РИА Новости.
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