Политика

Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы ГавриловаМосковский Комсомолец 12:16

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
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