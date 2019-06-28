Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы ГавриловаRT на русском 12:16
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
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с чего всё началось
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, участвовавший в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, в интервью «Новой газете» сообщил, что вновь собирается в Грузию.Коммерсантъ06:41
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Политика
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Футбол
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Авто
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Обновлено в 08:40
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Основатель «Рольфа» Петров обвинен в незаконных валютных операциях
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Обновлено в 04:58