Происшествия

Депутата Рады облили фекалиями в ОдессеRT на русском 06:36

Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации. Отмечается, что парламентарий вместе с соратниками приехал в город поддержать активистов в борьбе за сохранение Летнего театра в Горсаду.
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Облитый фекалиями в Одессе Мустафа Найем уверен, что он на правильном пути

Вести.Ru07:04

«Героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями на Украине

News.ru07:04

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

НТВ06:47

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

RT на русском06:36

На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями

Московский Комсомолец05:34

Депутата Рады облили фекалиями в Одессе

Взгляд.ру06:47

Одесса: «легенду Майдана» облили фекалиями

Rusvesna.su05:05
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Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки

Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Севастополе обрушилась парковка с машинами

В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Происшествия

ЕСПЧ потребовал перевести обвиняемого в госизмене ученого в больницу

Европейский суд по правам человека потребовал от России обеспечить перевод обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу.
Обновлено в 05:18
Экономика

Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Экономика

ОАК: Китай не предлагал России разделить продажи совместного самолета

Объединенная авиастроительная корпорация опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Китай предложил России разделить продажи по программе создания совместного самолета CR929.
Обновлено в 05:07
Политика

Порошенко призвал своих сторонников собираться у «Олимпийского»

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться в фан-зоне возле стадиона «олимпийский», где сегодня вечером должны пройти дебаты кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского.
Обновлено в 07:29
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы

Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Наука

Высота точек определила читаемость шрифта Брайля

Американские ученые показали, что читаемость шрифта Брайля зависит от того, насколько высокие используются точки.
Обновлено вчера в 09:46
Авто

Названы самые популярные подержанные хэтчбеки в России

Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Никита Михалков заново учится ходить после двух операций

Режиссер Никита Михалков рассказал, что после двух перенесенных операций он вынужден буквально "учиться ходить".
Обновлено вчера в 23:10
Интернет

Instagram задумал лишить пользователей лайков

Обновлено в 07:16
Космос

Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе

Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, на которой работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

Обновлено в 05:38
Политика

Лукашенко высказался за изменения в Конституцию

«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в Конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес

Джейсон Момоа сбрил бороду, которую растил 7 лет

Брутальный актер в последний раз брился, как сам признался, в 2012 году.
Обновлено в 02:43
Политика

Лукашенко назвал реальную стоимость будущей Белорусской АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей Белорусской АЭС может составить менее 7 миллиардов долларов.
Обновлено в 06:01
Футбол

Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси назван лучшим игроком в четырех повторных матчах четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:05
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки дорожных видеокамер

Вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспортные вопросы, поручил Генеральной прокуратуре проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Российские истребители за неделю четыре раза поднимались на перехват

Разведку у границ РФ проводили 22 летательных аппарата Российские истребители четыре раза в течение недели совершали вылеты, чтобы не допустить нарушения госграницы РФ, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Спорт

Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой

Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
Обновлено в 04:26
Политика

В Кремле сообщили о нежелании США сотрудничать с Россией

Во время пресс-конференции Пескова спросили, будет ли озвучена совместная позиция президентов России и США по недопущению ядерной войны.
Обновлено в 05:34
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Мустафа Найем
Украинский политик
Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины VIII созыва, член Политического совета партии ДемАльянс. В 2005-2007 годах работал корреспондентом украинской газеты «Коммерсантъ».
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