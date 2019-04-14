Депутата Милонова избили на штрафстоянке в ПетербургеRusvesna.su 04:22

Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга.

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Инцидент произошел около 18 часов в субботу, 13 апреля, на штрафстоянке, которая находится на дороге на Турухтанные острова.

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Происшествия Милонов заявил о нападении на спецстоянке в Петербурге Депутат Государственной думы Виталий Милонов написал заявление в полицию о том, что на него напал сотрудник спецстоянки в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь депутата.

Энергетика Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.

Политика В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреля Ранее Порошенко заявлял, что готов встретиться с Зеленским дважды: 14 апреля на стадионе и 19 апреля на телевидении.

Общество ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Общество До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.

Автоспорт Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.

Общество В работе Facebook и Instagram возникли неполадки Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира.

Путешествия Россияне рассказали о допустимых затратах на отпуск Каждый пятый респондент сказал, что выделит из бюджета на отпуск от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Происшествия Украинцы на телегах пытались провезти контрабанду в Белоруссию На границе задержали двоих человек, которые незаконно провозили 800 килограммов сала Погранслужба Украины сообщила о задержании двоих граждан страны, которые пытались вывезти в Белоруссию 800 килограммов сала из Волынской области.

Футбол Самюэль Умтити заинтересовал «Ювентус» Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити может оказаться в чемпионате Италии. Он обратил на себя внимание «Ювентуса».

Происшествия Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.

Технологии Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Экономика У самых богатых россиян стало больше сбережений Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.

Наука Метаанализ указал на небольшое влияние улыбки на настроение Согласно гипотезе мимической обратной связи (facial feedback) эмоциональная мимика влияет на соответствующие эмоции даже в том случае, если она вызвана искусственно: у человека может подняться настроение, если он улыбнется.

Происшествия В Непале столкнулись самолет и вертолет В аэропорту на востоке Непала самолет при рулении столкнулся со стоявшим рядом вертолетом.

Культура Светлана Лобода не взяла дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Алсу пришла на шоу в футболке с надписью на английском языке «команда Микеллы». Смотрела за выступлением дочери с нескрываемым интересом.

Политика В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.

Авто Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.