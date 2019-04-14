Происшествия

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в ПетербургеRusvesna.su 04:22

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Инцидент произошел около 18 часов в субботу, 13 апреля, на штрафстоянке, которая находится на дороге на Турухтанные острова.
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Виталий Милонов
Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга.
— Виталий Милонов, российский политикПятый канал 03:54

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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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