Депутата Милонова избили на штрафстоянке в ПетербургеRusvesna.su 04:22

Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга.

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Петербурге. Инцидент произошел около 18 часов в субботу, 13 апреля, на штрафстоянке, которая находится на дороге на Турухтанные острова.

Депутата Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге

Экономика Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.

Происшествия В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.

Политика Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.

Шоу-бизнес Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.

Экономика Кудрин прокомментировал план по увеличению инвестиций до 25% ВВП План по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет, сказал журналистам председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.

Политика Порошенко заявил об увольнении замглавы внешней разведки Семочко Президент Украины Петр Порошенко заявил об увольнении заместителя главы СВР Сергея Семочко. Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Здоровье Что такое ВПЧ и как он влияет на организм? Вирусы низкого риска ВПЧ могут вызывать появление бородавок на участках кожи, где вирус вступил в контакт, таких как половые органы, задний проход, рот и горло.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Общество В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Гаджеты Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.

Происшествия Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.

Политика Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.

Политика Ассанж поможет раскрыть заговор против Трампа Экстрадиция Ассанжа в США пролила бы свет на заговор с целью проведения расследования в отношении президента Трампа, основанного на ложном обвинении в получении от России помощи, повлиявшей на выборы 2016 года, сообщил соратник и давний друг Трампа изданию The Washington Examiner.

Общество ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Происшествия Опровержена информация об избиении покупателя охранниками магазина Дежурный офицер заявил. что сегодня не было зафиксировано инцидентов с избиением покупателя охранниками "Пятерочки", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Кино Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Джонни Депп может погубить франшизу о Гарри Поттере Warner Bros. всерьез опасаются, что иск против актёра, сыгравшего Грин-Де-Вальда, навредит фильмам поттерианы.