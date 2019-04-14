Происшествия

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Санкт-ПетербургеХорошие новости 08:19

По словам свидетелей, конфликт вспыхнул в администраторской, где на известного политика напал сотрудник штрафстоянки и дважды ударил его тяжелой входной дверью по голове. 31-летний депутат рассказал, что, прибыв на помощь приятелю, увидел пьяных эвакуаторщиков, которые работали в «ужасной конторе».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Милонов заявил об избиении на штрафстоянке: Дважды ударили дверью по голове

Суть событий08:24

Охранник автомобильной стоянки дважды ударил дверью депутата Госдумы Милонова

Вечерняя Казань05:37

На Милонова напали на спецстоянке в Петербурге

Ридус04:34

Дважды ударили дверью: подробности избиения Милонова

Газета.Ru04:29

На спецстоянке в Петербурге депутата Милонова дважды ударили дверью. Тот пошел жаловаться в полицию

Фонтанка.Ру03:59

Виталия Милонова избили в Петербурге

StarHit.ru06:00

Милонова избили дверью

Вести.Ru04:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика

Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Общество

ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда

Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Киевская полиция проверяет сообщение о минировании Майдана

Обновлено в 08:10
Политика

Порошенко призвал голосовать за настоящего президента страны

Действующий президент Украины Петр Порошенко, прибывший на стадион «Олимпийский» в Киеве для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся выбрать во втором туре настоящего президента страны.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Волочкова украсила дом воздушными шарами для возлюбленного

Судя по снимку, балерина украсила дом воздушными шарами красного и золотого цветов в форме сердца, в том числе выставила приборы для празднования на нескольких персон.
Обновлено в 05:32
Авто

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Обновлено вчера в 03:33
Политика

Порошенко высказался о наблюдателях из «страны-агрессора»

Ранее News.ru писал, что во время выступления действующего лидера на стадионе произошла давка, поскольку люди начали покидать мероприятие.
Обновлено в 08:25
Авто

В России утвердили новые правила тюнинга авто

В России утвердили новые правила внесения изменений в конструкцию авто.
Обновлено 12 апреля в 10:07
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Петербурге напали на депутата Виталия Милонова

В Петербурге напали на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Обновлено в 04:57
Политика

В Кремле оценили позицию Турции по С-400

Поставки С-400 Турции Переговоры Москвы и Анкары о закупке С-400 начались в 2016 году.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на ЧЕ

Россиянин Денис Аблязин занял первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Обновлено в 08:32
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Общество

Ученые назвали ранний признак нехватки в организме витамина В12

Дефицит витамина В12 приводит к резкому ослаблению иммунитета и накоплению токсичных продуктов распада аминокислот в органах, выяснили ученые из Университета Райса (США).
Обновлено в 01:45
Политика

На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка

Обновлено в 07:58
Технологии

Tesla предупреждает о повышении цен

Через несколько недель покупателям электромобилей Tesla придется платить больше за опцию, которая еще не полностью реализована, но которая, по словам гендиректора компании, в один прекрасный день обеспечит полностью самоуправляемое движение.
Обновлено в 06:17
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Спорт

Красная дорожка – Вайцеховская об итогах ледового сезона

Обновлено в 05:00
Футбол

Азар: «Нас не волнует, кто сможет выиграть титул: МС или „Ливерупуль“»

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал предстоящий матч 34-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
Обновлено в 06:10
Культура

Скончалась художница Ксения Успенская

Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве

Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Обновлено в 08:56
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное