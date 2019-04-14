Происшествия
Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Санкт-ПетербургеХорошие новости 08:19
По словам свидетелей, конфликт вспыхнул в администраторской, где на известного политика напал сотрудник штрафстоянки и дважды ударил его тяжелой входной дверью по голове. 31-летний депутат рассказал, что, прибыв на помощь приятелю, увидел пьяных эвакуаторщиков, которые работали в «ужасной конторе».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с футболистами московского «Динамо» (1:1) в выездном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:14
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 10:13
Политика
Донецк ответил Медведчуку на слова об «автономии в составе Украины»
В центре Донецка сегодня утром разместили гигантский баннер со словами «Наш выбор — Россия» как ответ на заявление Медведчука о якобы «предварительном согласии ЛДНР на автономию в составе Украины».
Обновлено в 04:38
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Политика
Минфин США сообщил о скором завершении переговоров с Китаем
Министр подчеркнул, что соглашение по спорным торговым вопросам в случае успешного завершения переговоров "значительно превзойдет" усилия прежних американских администраций по открытию китайского рынка для американских компаний.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Экономика
Кудрин связал сокращение иностранных инвестиций в Россию с делом Калви
Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Кино
Уже сегодня: на телеэкраны выходит финальный сезон «Игры престолов»
Сегодня, 14 апреля стартует последний восьмой сезон популярного телесериала «Игра престола», об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:15
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия
В Киеве из-за угрозы взрыва на Майдане эвакуировали 1,5 тыс. человек
«Эвакуированы около 1,5 тыс. человек», — отметили в полиции.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»
Обновлено в 04:59
Наука
Силовые тренировки продлевают жизнь
Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
Обновлено в 03:22
Политика
Дебаты на Украине начались без Зеленского
Обновлено в 07:59
Наука
Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра
Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено 11 апреля в 08:04
Футбол
Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне
В Москве во время матча любительской лиги по водному поло прямо в бассейне произошла потасовка с участием игроков и одного из тренеров.
Обновлено в 04:40
Авто
Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила автотюнинга
Обновлено 12 апреля в 01:30
Происшествия
На штрафстоянке в Петербурге произошел конфликт с участием Милонова
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта с сотрудниками штрафстоянки.
Обновлено в 04:52
Политика
В Белграде митингуют против президента Сербии
Обновлено вчера в 12:24
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено 12 апреля в 12:58
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на выставке в Подмосковье представила свой медицинский автопарк: машины для перевозки детей, инвалидов, а также передвижные комплексы, оснащенные высокотехнологичным медицинским оборудованием.
Обновлено вчера в 04:27
Армия и оружие
Шойгу закупает снаряды из пластика
RU по материалам The National Interest. Снаряды предназначены для автоматических пушек калибра 30 миллиметров.
Обновлено в 03:48