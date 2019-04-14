Происшествия

Депутата Госдумы Виталия Милонова избили в Санкт-ПетербургеХорошие новости 08:19

По словам свидетелей, конфликт вспыхнул в администраторской, где на известного политика напал сотрудник штрафстоянки и дважды ударил его тяжелой входной дверью по голове. 31-летний депутат рассказал, что, прибыв на помощь приятелю, увидел пьяных эвакуаторщиков, которые работали в «ужасной конторе».
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Милонов написал заявление в полицию на избивших его «гопников»

Газета.Ru06:43

Депутата Милонова избили в Санкт-Петербурге

Газета Кемерова05:02

Эвакуаторщики побили дверью депутата Виталия Милонова

Петербургский дневник04:45

На Милонова напали на спецстоянке в Петербурге

Ридус04:34

На спецстоянке в Петербурге депутата Милонова дважды ударили дверью. Тот пошел жаловаться в полицию

Фонтанка.Ру03:59

Милонова избили дверью

Вести.Ru04:58

Виталия Милонова избили в Петербурге

BFM.ru03:52
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Виталий Валентинович Милонов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по международным делам с 5 октября 2016 года.
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