Происшествия
Депутат Госдумы Белоусов задержан по обвинению в получении взяткиКоммерсантъ 07:10
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге. На допросе следователи инкриминировали депутату совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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Сегодня Белоусов был вызван на допрос, его доставили в Ленинский суд для избрания меры пресечения. Депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
— Игорь Трунов, российский политикИнфорос 06:29
с чего всё началось
Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.ТАСС06:07
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Футбол
Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов
В 1/4 финала турнира сойдутся: «Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия) «Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия) «Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия) «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) В полуфинале Лиги чемпионов победитель пары «Ливерпуль» — «Порту» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 07:28
Происшествия
Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре
Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.
Обновлено в 06:51
Политика
Посол РФ в Минске отреагировал на критику белорусского МИДа
Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что спокойно отнесся к критике в свой адрес со стороны пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
Обновлено в 08:01
Политика
Володин предложил взыскать компенсацию с Украины за «аннексию» Крыма
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать, сколько «потеряла» экономика Крыма за то время, что он находился в составе Украины, и взыскать с соседнего государства компенсацию за «фактическую аннексию» полуострова.
Обновлено в 07:22
Религия
Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь
Ранее РБК писал, что РПЦ заявила права на Спасо-Андроников монастырь в Москве, где находится Музей имени Андрея Рублева.
Обновлено в 05:46
Политика
ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе
О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
Политика
Россия не будет проводить МАКС в 2019 году
В соответствии с документом, в перечне международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019", который состоится в июле в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:09
Происшествия
СМИ сообщили о сходстве причин крушения Boeing в Эфиопии и Индонезии
Специалисты, расследующие крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, обнаружили на фрагменте воздушного судна деталь в том же положении, что и на аналогичном самолете авиакомпании Lion Air, потерпевшем крушение в прошлом году у берегов Индонезии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 05:05
Политика
Германия вновь отказалась признать Крым российским
ФРГ в годовщину крымского референдума по-прежнему не признает Крым российским, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Керченском проливе село на мель судно из Либерии
Груженое металлом судно под флагом Либерии Maryland село на мель в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Компания Мельниченко с Кипра перерегистрировалась в российском офшоре
Компания владеет активами в России и за рубежом, до этого она была зарегистрирована на Кипре.
Обновлено в 07:04
Общество
Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Политика
ЦИК Украины: Видеонаблюдения на выборах не будет
7 марта украинский суд отказал в расследовании подкупа главы ЦИК Украины президентом Порошенко.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
На боевое дежурство в Калининградской области заступили С-400 «Триумф»
В Калининградской области на боевое дежурство сегодня, 15 марта, заступили боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Обновлено в 07:52
Общество
«Розовых и голубых» запретили в Комсомольске‐на‐Амуре
Причиной послужил спектакль с неоднозначным названием «Розовые и голубые», который организаторы собирались показать в рамках мероприятия.
Обновлено в 07:11
Наука
Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией
Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В офис ФБК пришли следователь и приставы
Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.
Обновлено в 05:01
Политика
В МИД прокомментировали возможное прекращение переговоров КНДР и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Пхеньяна о возможности прекращения переговоров с Вашингтоном, сказала, что Москва последовательно выступает за продолжение диалога США с КНДР.
Обновлено в 07:41
Политика
«Агенту Кремля» Тото Кутуньо хотят запретить въезд на Украину
Депутаты Верховной рады попросили Службу безопасности Украины запретить въезд в страну итальянскому певцу Тото Кутуньо, который, по их мнению, поддерживает политику президента России Владимира Путина, «аннексию» Крыма и состоит в ассоциации друзей российского лидера.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Избитая осетинским депутатом учительница рассказала о конфликте
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Московские врачи просят не называть девочку «маугли»
Главврач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов попросил представителей прессы не называть "девочкой-маугли" брошенную в замусоренной квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, передает "Интерфакс".
Обновлено в 03:18
Политика
В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Общество
Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала
Обновлено в 04:01