Происшествия

Депутат Госдумы Белоусов задержан по обвинению в получении взяткиКоммерсантъ 07:10

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Вадим Белоусов задержан следователями 4-го управления ГСУ СКР, которое дислоцируется в Екатеринбурге. На допросе следователи инкриминировали депутату совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
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Игорь Трунов
Сегодня Белоусов был вызван на допрос, его доставили в Ленинский суд для избрания меры пресечения. Депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
— Игорь Трунов, российский политикИнфорос 06:29
с чего всё началось

СК просит суд арестовать депутата Госдумы Белоусова, обвиняемого во взяточничестве

Следственный комитет РФ просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова. Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Трунов, депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
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В Екатеринбурге задержан депутат Госдумы

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СК попросил арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 миллиарда рублей

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Депутата Госдумы Белоусова задержали по обвинению в получении взятки в 3 млрд рублей

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В Екатеринбурге задержали депутата Госдумы. Его обвиняют во взятке в 3,5 миллиарда

URA.Ru06:48

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ТАСС06:07

Депутат от «Справедливой России» взял рекордную взятку

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Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

В 1/4 финала турнира сойдутся: «Аякс» (Нидерланды) — «Ювентус» (Италия) «Ливерпуль» (Англия) — «Порту» (Португалия) «Тоттенхэм» (Англия) — «Манчестер Сити» (Англия) «Барселона» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) В полуфинале Лиги чемпионов победитель пары «Ливерпуль» — «Порту» сыграет с сильнейшим в противостоянии «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».
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Премьер Новой Зеландии подтвердила данные о жертвах стрельбы в мечетях

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Происшествия

Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.
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Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

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Политика

Посол РФ в Минске отреагировал на критику белорусского МИДа

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что спокойно отнесся к критике в свой адрес со стороны пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза.
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Политика

Володин предложил взыскать компенсацию с Украины за «аннексию» Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подсчитать, сколько «потеряла» экономика Крыма за то время, что он находился в составе Украины, и взыскать с соседнего государства компенсацию за «фактическую аннексию» полуострова.
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Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

Обновлено в 04:38
Религия

Кремль прокомментировал претензии РПЦ на Спасо-Андроников монастырь

Ранее РБК писал, что РПЦ заявила права на Спасо-Андроников монастырь в Москве, где находится Музей имени Андрея Рублева.
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Политика

ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
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Россия не будет проводить МАКС в 2019 году

В соответствии с документом, в перечне международных выставок продукции военного назначения, которые будут проводиться в стране в 2019 году, место МАКС занял Международный военно-морской салон "МВМС-2019", который состоится в июле в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище

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Политика

В Закарпатье засадили цветами дорожные ямы к приезду Порошенко

Обновлено в 06:25
Происшествия

СМИ сообщили о сходстве причин крушения Boeing в Эфиопии и Индонезии

Специалисты, расследующие крушение Boeing 737 MAX в Эфиопии, обнаружили на фрагменте воздушного судна деталь в том же положении, что и на аналогичном самолете авиакомпании Lion Air, потерпевшем крушение в прошлом году у берегов Индонезии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Германия вновь отказалась признать Крым российским

ФРГ в годовщину крымского референдума по-прежнему не признает Крым российским, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
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В Керченском проливе село на мель судно из Либерии

Груженое металлом судно под флагом Либерии Maryland село на мель в Керченском проливе.
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Компания Мельниченко с Кипра перерегистрировалась в российском офшоре

Компания владеет активами в России и за рубежом, до этого она была зарегистрирована на Кипре.
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Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
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ЦИК Украины: Видеонаблюдения на выборах не будет

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Армия и оружие

На боевое дежурство в Калининградской области заступили С-400 «Триумф»

В Калининградской области на боевое дежурство сегодня, 15 марта, заступили боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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Общество

«Розовых и голубых» запретили в Комсомольске‐на‐Амуре

Причиной послужил спектакль с неоднозначным названием «Розовые и голубые», который организаторы собирались показать в рамках мероприятия.
Обновлено в 07:11
Наука

Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией

Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.
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Происшествия

В офис ФБК пришли следователь и приставы

Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.
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В МИД прокомментировали возможное прекращение переговоров КНДР и США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Пхеньяна о возможности прекращения переговоров с Вашингтоном, сказала, что Москва последовательно выступает за продолжение диалога США с КНДР.
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СМИ пишут о развитии сердечно-сосудистой недостаточности у Началовой

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Политика

«Агенту Кремля» Тото Кутуньо хотят запретить въезд на Украину

Депутаты Верховной рады попросили Службу безопасности Украины запретить въезд в страну итальянскому певцу Тото Кутуньо, который, по их мнению, поддерживает политику президента России Владимира Путина, «аннексию» Крыма и состоит в ассоциации друзей российского лидера.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Избитая осетинским депутатом учительница рассказала о конфликте

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Московские врачи просят не называть девочку «маугли»

Главврач Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой, главный педиатр Москвы Исмаил Османов попросил представителей прессы не называть "девочкой-маугли" брошенную в замусоренной квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, передает "Интерфакс".
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Происшествия

Полиция проверит омских подростков, избивающих школьников ради лайков

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Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Общество

Суд приостановил строительство завода на берегу Байкала

Обновлено в 04:01
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Российский депутат
Российский политик и предприниматель. Депутат Государственной думы России III и IV созывов. Глава Челябинска, губернатор Челябинской области. 16 марта 2017 года в отношении Юревича было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток на общую сумму 26 миллионов рублей. В начале мая 2017 года Юревич был объявлен в международный розыск, а 24 мая Свердловский областной суд выдал санкцию на его заочный арест.
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