Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобилиРИА Новости вчера в 08:16
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей. Законопроект вызвал в зале большую дискуссию.
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Это, безусловно, не является ни позицией фракции, ни позицией партии. Я не уверен, что это позиция даже самого Максимова. Я думаю, что это с его стороны неудачная фигура речи. Мне представляется, что выразился он, прямо скажем, неаккуратно.
— Андрей Исаев, российский политикЗакC.Ру вчера в 11:37
с чего всё началось
Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.РИА Новостивчера в 08:16
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В «Единой России» оценили слова депутата, заявившего, что россияне ненавидят богатых
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