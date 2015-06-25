Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобилиРИА Новости вчера в 08:16
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей. Законопроект вызвал в зале большую дискуссию.
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Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, езди за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят, езди за свой счет.
— Валерий Гартунг, российский политикInkazan вчера в 12:03
с чего всё началось
Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.РИА Новостивчера в 08:16
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Депутат Госдумы заявил о праве российских чиновников на дорогие автомобили
Телеканал 360°вчера в 09:28
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