Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобилиРИА Новости вчера в 08:16

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.

с чего всё началось

Потому что депутат Мосгордумы, ну не может он работать, если в его автомобиле нет девяти динамиков.

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей. Законопроект вызвал в зале большую дискуссию.

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