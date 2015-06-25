Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобилиРИА Новости вчера в 08:16

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.

с чего всё началось

Это, безусловно, не является ни позицией фракции, ни позицией партии. Я не уверен, что это позиция даже самого Максимова. Я думаю, что это с его стороны неудачная фигура речи. Мне представляется, что выразился он, прямо скажем, неаккуратно.

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