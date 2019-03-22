Депутаты не согласились запретить чиновникам дорогие автомобилиАргументы недели вчера в 09:47

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.

с чего всё началось

Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, езди за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят, езди за свой счет.

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей, вызвал бурную дискуссию на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» Все затраты государства на создание "Роснано" с 2019 года возвращены, подчеркнул Анатолий Чубайс.

Происшествия Момент крушения парома в Ираке попал на видео Камера наблюдения засняла крушение парома на реке Тигр недалеко от иракского Мосула. Погибли по меньшей мере 93 человека.

Политика Норкин выгнал украинского политолога из студии НТВ и перекрестился Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко в ходе одного из выпусков передачи, транслировавшегося в прямом эфире.

Происшествия Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

Общество Сбой произошел в работе Instagram Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp.

Политика Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

Космос На Плутоне весна длится с 1990 года Астрономы рассказывают о том, как начинается весна на других планетах и начинается ли.

Интернет Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.

Авто Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe От обычного кроссовера Cayenne Coupe отличается иной кормой и углом наклона крыши, а также наличием спойлера на крыше во всех без исключения версиях.

Происшествия В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны, жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу телеканал Nova.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Как отмечается, возбуждено уголовное дело по фактам «хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа.

Происшествия Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

Здоровье Службы скорой помощи УрФО в 2018 году отработали 3,5 миллиона вызовов Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, всего в прошлом году бригады скорой помощи совершили выезды по 3,5 млн вызовам на территории округа.

Политика Лавров: Запад не допустит расследований преступлений НАТО в Югославии Страны Запада сделают все, чтобы не допустить беспристрастного расследования возможных нарушений международного права командованием НАТО в ходе бомбардировок Югославии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.

Футбол Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года.

Футбол Сборная России отправилась в Казахстан на отборочный матч Евро-2020 Сборная России из Брюсселя отправилась в Казахстан на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

Экономика Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.

Экономика Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках Многие самозанятые россияне столкнулись с блокировкой счетов в банках, об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на налоговых экспертов.

Армия и оружие Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Происшествия После приговора Гриб объявил голодовку Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.

Политика Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович Президент Украины Петр Порошенко выступил в защиту посла США на Украине Мари Йованович.

Футбол Р. Билялетдинов: потеря Головина не фатальна, достаточно игроков для его замены Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о поражении сборной России в рамках 1-го тура квалификации Евро-2020 от национальной команды Бельгии.