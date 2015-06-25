Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобилиРИА Новости вчера в 08:16

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей. Законопроект вызвал в зале большую дискуссию.
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Василий Власов
Потому что депутат Мосгордумы, ну не может он работать, если в его автомобиле нет девяти динамиков.
— Василий Власов, российский политикВашГород.ру 01:40
с чего всё началось

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
РИА Новостивчера в 08:16

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«Умные, неординарные, богатые». Выпускник школы КГБ, депутат Госдумы объяснил, почему чиновники заслуживают роскошную жизнь за госсчет

Фонтанка.Рувчера в 10:31

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

РИА Новостивчера в 08:16

Депутат Госдумы заявил о праве российских чиновников на дорогие автомобили

Телеканал 360°вчера в 09:28

«Если человек состоялся, он имеет право на эти блага». Депутат-единоросс — о дорогих машинах чиновников

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Еще один «договорился»: депутат Госдумы обвинил русский народ в зависти к богатым и ненависти к умным

Новый Деньвчера в 08:45

Депутат раскритиковал идею запретить чиновникам покупку дорогих автомобилей

Дума ТВвчера в 08:40

Депутат Госдумы рассказал о «лютой ненависти» народа к богатым и умным

Росбалтвчера в 09:54
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Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Политика

Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии

Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Общество

Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Происшествия

В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку

Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:40
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Экономика

Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь

Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Общество

Специалисты осматривают косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено 20 марта в 13:08
Общество

Росздравнадзор проверит попадание данных пациентов в открытый доступ

Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проведет проверку инцидента с персональными данными пациентов, оказавшихся в открытом доступе на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:36
Политика

Нетаньяху ответил на заявление Трампа о Голанских высотах

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Эвакуации в Петербурге затронули сотни объектов и 24 тысячи человек

В четверг, 21 марта, в Петербурге было эвакуировано 23 915 человек, при этом угрозы поступили в отношении 661 объекта, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 03:23
Общество

Полиция пообещала обеспечить безопасность бывшей жены Грудинина

Обновлено в 03:24
Происшествия

Двухлетний мальчик утонул, провалившись под лед в Иркутской области

Обновлено в 03:15
Происшествия

Три человека погибли в аварии на трассе в Ульяновской области

Обновлено в 04:01
Политика

Губернатор Мурманской области Ковтун заявила о досрочной отставке

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что попросила президента России Владимира Путина о досрочной отставке.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Венгрия получит газ из России в обход Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Появилось видео с места нападения на полицейского в Нижнекамске

Появились первые кадры с места ЧП, произошедшего в Нижнекамске в пятницу утром около здания УМВД России по Нижнекамскому району.
Обновлено в 03:03
Космос

Произошел мощный выброс солнечного вещества в сторону Земли

Сегодня на Солнце произошла мощная вспышка, в результате чего корональная масса была выброшена точно в направлении Земли, сообщает группа AstroAlert.
Обновлено 20 марта в 14:16
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту вблизи Токио

В Японии в международном аэропорту Нарита, который расположен недалеко от Токио, столкнулись два грузовых самолета.
Обновлено в 01:52
Общество

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Под Ростовом школьница родила в больнице и выбросила ребенка в туалете

Обновлено в 02:49
Политика

В Казахстане пресекли митинги оппозиции против переименования Астаны

Сотрудники полиции Казахстана в пятницу пресекли несанкционированные массовые мероприятия оппозиционеров в Астане и Алма-Ате, требовавших демократических реформ и протестующих против переименования казахстанской столицы, десятки человек задержаны, передают корреспонденты РИА Новости.
Обновлено в 02:49
Экономика

В Госдуме приняли закон об увеличении пенсий до прожиточного минимума

Государственная дума приняла закон об увеличении пенсии. Теперь она станет выше прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
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