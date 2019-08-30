Политика
RT на русскомДепутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.
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Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Футбол
Миральяс стал игроком «Антверпена»
Бельгийский форвард Кевин Миральяс перешел в немецкий "Антверпен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 12:58
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Наука
Первый препарат от заикания успешно испытали на людях
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде представили результаты первого клинического исследования по тестированию препарата экопипам (Ecopipam) среди пациентов с заиканием различной степени тяжести.
Хайтек+ вчера в 08:42
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции
«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место.
Чемпионат 16:51
Энергетика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Происшествия
В США мужчине отменили пожизненный срок за кражу 50 долларов
В Алабаме 58-летний мужчина выйдет на свободу после 36 лет заключения - он был приговорен к нему в 1984 году за ограбление булочной, после которого ему досталось 50 долларов и 75 центов, сообщает ВВС.
Аргументы и Факты 07:47
Здоровье
ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что распространяемые в соцсетях недостоверные сведения об иммунизации столь же опасны, как и болезни, борьбе с которыми служат вакцины.
ТАСС 03:06
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Космос
Для лифта на Луну предложили новую концепцию
В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
LentaChel.ru 11:36
Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
На первом заседании Верховная рада IX созыва назначила главой правительства Алексея Гончарука, за его кандидатуру проголосовали 290 депутатов.
Daily Storm вчера в 10:57
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Авто
Honda показала обновленный микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Общество
Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли
Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли.
Lenta.ru 13:28
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого, передает телеканал NTV.
Газета.Ru 11:02
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Политика
Трамп намерен посетить Германию по приглашению Меркель
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен посетить ФРГ по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Газета.Ru 19:08
Политика
В МИД Украины назвали сроки урегулирования конфликта на Донбассе
Как сообщает УНН, новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко планирует в течение шести месяцев добиться прогресса в урегулировании конфликта на территории Донбасса.
Московский Комсомолец вчера в 17:41