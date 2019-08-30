Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.
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Гренландский депутат призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

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