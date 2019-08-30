Политика
RT на русскомДепутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.
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Политика
Болтон рассказал о своих переговорах с Лукашенко
Свободная Пресса вчера в 04:41
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
Футбол
ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса
Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Вести.Ru 03:42
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика
В Донецке открыт памятник бывшему главе ДНР Александру Захарченко
Памятник погибшему при теракте главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу в годовщину его гибели, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Интерфакс 04:16
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе на стадионе в Алабаме
Не менее десяти человек пострадали в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил штата Алабама (США).
РБК 01:49
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Политика
Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не поедет в Польшу на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Экономика сегодня вчера в 20:38
Шоу-бизнес
«Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности
По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.
Рамблер вчера в 13:21
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
РИА Новости 01:33
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Политика
13% компаний собираются покинуть Китай, заявил Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия
В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
РИА Новости 02:50
Шоу-бизнес
Рената Литвинова поделилась «честным снимком» в купальнике
Актриса Рената Литвинова показала фигуру в алом купальнике на новом фото в Instagram.
Дни24 вчера в 13:45
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика
Интервью Памфиловой для Associated Press вызвало медийный скандал
В Центризбиркоме просят не цитировать интервью главы комиссии Эллы Памфиловой, которое 29 августа вышло на ленте агентства Associated Press.
Политсовет вчера в 08:51
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Политика
Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.
Политика Сегодня 29 августа в 06:37
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Теннис
Надаль спас ребенка от толпы фанатов на US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль проявил благородство во время Открытого чемпионата США и спас ребенка, оказавшегося в давке во время автограф-сессии.
РИА Новости 04:30
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37