Политика
RT на русскомДепутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика
Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»
Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место Айвараса Абромовичуса, освободив его от должности наблюдательного совета госконцерна.
Телеканал 360° вчера в 16:08
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Коммерсантъ вчера в 07:08
Политика
Дмитрий Медведев проведет в Астрахани совещание по оздоровлению Волги
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, с рабочим визитом сегодня в Астрахань направляется глава Правительства России Дмитрий Медведев.
МТВ онлайн вчера в 05:20
Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня вчера в 06:53
Происшествия
Трех астраханских полицейских подозревают в сбыте наркотиков
Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении трех полицейских, которых подозревают в сбыте наркотиков ради повышения показателей своей работы.
ТАСС вчера в 08:20
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Авто
«Горбатое точило» — вы такое помните?
В эпоху «горбатых» Запорожцев ЗАЗ по собственной инициативе разработал семейство грузовых машин с индексом ЗАЗ‑970 — грузовик, цельнометаллический фургон и мини-автобус.
За рулем вчера в 23:06
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 29 августа в 20:00
Авто
Вандалы разбили 40 авто, приготовленных к Франкфуртскому автосалону
Группа активистов из организации Rocks in the Gearbox, выступающей против автомобильной индустрии, разбила 40 машин, которые подготовили для автосалона во Франкфурте.
SpeedMe 00:01
Теннис
Медведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам.
Спорт-Экспресс вчера в 21:55
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru вчера в 07:48
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Футбол
Экс-защитник «Локомотива» Спахич попал в аварию
Бывший защитник «Локомотива» и сборной Боснии и Герцеговины Эмир Спахич попал в серьезную автомобильную аварию.
МК-Спорт вчера в 12:56
Здоровье
Спорт во время беременности защищает маму и ребенка
MedikForum.ru вчера в 07:41
Происшествия
Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву
Газета.Ru вчера в 06:06
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Армия и оружие
Системы слежения NORAD зафиксировали маневры военного спутника РФ
По информации NORAD о космических объектах, в январе этого года спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля орбита аппарата начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова был поднят - в начале июня он имел орбиту 247 на 282 км.
ТАСС вчера в 20:42
Культура
Главный хейтер блогера PewDiePie умер в возрасте 20 лет
Народные новости вчера в 05:17
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Политика
Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
ТАСС вчера в 13:24
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 29 августа в 10:41