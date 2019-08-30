Политика
RT на русскомДепутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова
Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах
Актуальные Новости 05:36
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ 17:36
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Наука
В ходе эволюции мозг приматов увеличивался и уменьшался
МедиаПоток 27 августа в 13:17
Гаджеты
Samsonite и Panasonic создают умный чемодан
Назовут чемодан EVOA Tech и в нем будет установлен трекер Panasonic Seekit Bluetooth.
IT-World 11:33
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Киберспорт
Авторы Cyberpunk 2077 показали 15 минут геймплея
Игромания.ру 14:28
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в России
Лондонский стадион «Уэмбли» примет финал Лиги чемпионов в 2023 году.
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском 10:14
Происшествия
Фристайлистка Комиссарова обвинили доктора Блюма в мошенничестве
Врача обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при лечении российской фристайлистки Марии Комиссаровой, сломавшей перед Олимпиадой в Сочи позвоночник во время тренировки.
Газета.Ru 14:45
Происшествия
В Китае за убийство и изнасилование пассажирки казнили таксиста
В Китае казнили водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi после того как мужчины был признан виновным в изнасиловании, ограблении и убийстве 19-летней пассажирки.
Регион online 12:01
Политика
Зеленский предложил внести изменения в Конституцию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой внести ряд поправок в конституцию страны.
РИА Новости 12:00
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Политика
Дональд Трамп «по-собачьи» подозвал к себе Меланию
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу.
Вести.Ru 08:18
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Финансы
WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы
Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Политика
США расширили санкционный список против КНДР
Власти США добавили в санкционный список против КНДР двух жителей, три судоходные компании Тайваня и одно судно под флагом Панамы.
Страна Советов on-line 12:12
Происшествия
Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве
Комсомольская правда 08:14
Шоу-бизнес
Муж подарил Марине Александровой на 37-летие красный мопед
Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
Актуальные Новости 13:55