Политика

RT на русскомRT на русскомДепутат в Гренландии призвал рассмотреть идею Трампа о покупке острова

Депутат парламента Гренландии от центристской партии «Налерак» Пеле Броберг призвал рассмотреть предложение американского лидера Дональда Трампа о приобретении острова у Дании, сообщает газета Ekstra Bladet.
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