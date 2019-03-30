Депутат рады опубликовал список «неприкасаемых» украинцев от посла СШАИзвестия 16:54

с чего всё началось

Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания.

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