Политика
Депутат рады опубликовал список «неприкасаемых» украинцев от посла СШАИзвестия 16:54
Список не подлежащих уголовному преследованию украинцев, который якобы передала генпрокурору Юрию Луценко посол США Мари Йованович, был опубликован депутатом Верховной рады Сергеем Мельничуком на странице в Facebook. По его словам, именно на этот документ намекал генеральный прокурор.
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Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания.
— Сергей Мельничук, украинский военный деятельРИА Новости 15:16
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук разместил на своей странице в «Фейсбуке» список граждан Украины, которые якобы являются «неприкосновенными» для правосудия.БИЗНЕС Online15:54
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