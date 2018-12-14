Политика
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь обвинил Евросоюз в том, что он обманул Украину при заключении торговых договоров. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает «РИА Новости».
Известиявчера в 20:10
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Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли.
— Виктор Бондарь, украинский политикНТВ вчера в 22:45
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Украинский депутат рассказал об обмане Европы: «Надурили по экономическим соглашениям»
Московский Комсомолецвчера в 23:21
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