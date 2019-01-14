Политика

Депутат рады назвал переданные Украине Западом корабли черметом
Известия
вчера в 23:53

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал переданные ранее Киеву западными странами корабли черным металлом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. По его словам, в стране отсутствует собственный нормальный военно-морской флот.
Известиявчера в 23:53
Игорь Мосийчук
Но мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране.
— Игорь Мосийчук, украинский депутатРИА Новости вчера в 21:47
с чего всё началось
В интервью телеканалу NewsOne политик заявил
, что в стране нет нормального флота, а тот чермет, который передают западные партнеры, не способен как-то влиять на ситуацию в стране.
Утро.ru04:57

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