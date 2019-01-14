с чего всё началось

Но мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране. А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране.

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал переданные ранее Киеву западными странами корабли черным металлом. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. По его словам, в стране отсутствует собственный нормальный военно-морской флот.

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