Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»Известия 03:25

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс». Об этом он заявил в интервью порталу Politeka, опубликованном на канале в YouTube.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100 В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.

Политика Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии "Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.

Общество Вход на Красную площадь закрыли до 9 мая Красную площадь готовят к празднику Победы, поэтому ее закрыли для доступа туристов с 9.00 сегодняшнего дня до окончания праздничных мероприятий 9 мая.

Происшествия СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Экономика «Магниту» дали пенсионную оценку Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».

Гаджеты Производство легендарных чипов памяти Samsung B-die остановлено Отдельным важным плюсом модулей на базе микросхем Samsung B-die выступает их неприхотливость и широкая совместимость с различными контроллерами памяти, за что они особенно любимы владельцами систем на базе процессоров Ryzen.

Космос Красноярские ученые раскритиковали систему питания космонавтов НАСА Ученые Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН нашли недостатки в диете для дальних полетов космонавтов НАСА.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Происшествия Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100 Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Политика В команде Зеленского настаивают на проведении инаугурации 19 мая Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского не видит препятствий для назначения инаугурации на 19 мая.

Происшествия В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.

Происшествия Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.

Общество ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.

Происшествия Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100 Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.

Происшествия Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве» Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.

Технологии Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой» Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура "Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.

Происшествия Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево "В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.