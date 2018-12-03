Политика

Депутат рады Семенченко оказался среди задержанных с оружием в Тбилиси
Известия
05:27

Депутат Верховной рады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко оказался среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом председатель Социалистической партии Украины Илья Кива сообщил в соцсетях.
Известия05:27
Илья Кива
Семенченко, которого задержали в Грузии, избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины. Сейчас народный депутат вылетел в неизвестном направлении.
— Илья Кива, украинский политикТруд 03:34

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Семён Игоревич Семенченко
Украинский военный деятель
Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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