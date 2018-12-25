Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Известия
вчера в 20:05

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа. Видео драки опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.
Известиявчера в 20:05

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Украинцы осудили депутата Верховной Рады, избившего своего оппонента в прямом эфире

URA.Ru06:17

Депутат Рады Мосийчук опять избил тростью оппонента во время ток-шоу

Газета.Ru03:43

Депутат Рады подрался с политологом в прямом эфире

RT на русскомвчера в 21:59

Депутат Верховной Рады избил тростью участника ток-шоу

Говорит Москва04:14

Депутат Рады с тростью напал на политолога в прямом эфире

Взгляд.рувчера в 23:57

Депутат Рады Игорь Мосийчук ударил оппонента тростью во время ток-шоу

РИА Новостивчера в 23:12

В Раде осудили избившего «кремлёвского пропагандиста»

News.ru03:10
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Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год

Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора.
Обновлено в 04:20
Политика

Силуанов уличил Белоруссию в нарушении таможенного режима с Россией

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что из Белоруссии в Россию попадают санкционные и контрафактные товары.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Спорт

Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:46
Политика

Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Организатору убийства Старовойтовой отказали в УДО

Брасовский районный суд Брянской области отказался выпустить из колонии Юрия Колчина, признанного виновным в организации убийства Галины Старовойтовой.
Обновлено в 05:01
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывает, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика

Песков ответил на доклад «Голоса» о нарушениях на выборах в Приморье

ЦИК проанализирует сведения правозащитной организации «Голос» о нарушениях на выборах губернатора Приморского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:30
Политика

Медведев подписал документы о маркировке лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал пакет документов о маркировке товаров, в том числе лекарств.
Обновлено в 05:57
Энергетика

В Кремле прокомментировали падение цен на нефть

Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Общество

Мосгорсуд впервые отменил приговор за репост в интернете

Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды за репост во «ВКонтакте».
Обновлено в 04:37
Авто

Глава Минпромторга рассказал, каким будет внедорожник Aurus Komendant

В 2018 году Минпромторг запустил масштабный проект – Aurus.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Названа возможная причина обрушения сопки в Хабаровском крае

Эксперты проверили данные о сейсмической активности в Верхнебуреинском районе, где произошло обрушение сопки, и не нашли подтверждения версии с метеоритом.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы

В провинции Китая Фуцзянь мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 20 пострадали, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:19
Политика

Песков рассказал об отношении к Telegram-каналам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Telegram-каналы публикуют информацию, относиться к которой серьёзно нельзя.
Обновлено в 05:50
Общество

Поклонская на коне поздравила россиян с Новым годом

Для поздравления депутат снялась на коне и с бокалом шампанского. Она поблагодарила россиян за оказанные ей доверие и поддержку.
Обновлено в 03:45
Политика

Аксенов заявил, что Крым защищен от агрессии со стороны Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров защищен от агрессии со стороны Украины, его жителям ничего не грозит.
Обновлено в 06:19
Политика

Песков посоветовал не вырывать слова Лукашенко из контекста

Вряд ли найдется хоть кто-то, кто станет спорить с тем, что Россию и Белоруссию связывают особые союзнические отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Российский депутат избил двух женщин и подростка после корпоратива

Обновлено в 05:17
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Общество

Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
Обновлено в 05:24
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Три человека погибли в результате атаки на МИД Ливии

Обновлено в 06:09
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Игорь Владимирович Мосийчук
Украинский депутат
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бывший заместитель командира батальона «Азов».
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