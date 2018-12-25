Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа. Видео драки опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Политика Политика Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Политика Политика Защита Бутиной рассчитывает на ее освобождение в феврале 2019 года Обвиняемая в США в работе иностранным агентом Мария Бутина может быть освобождена в феврале, такие надежды высказывает адвокат россиянки, сообщил журналистам ее отец Валерий Бутин.

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.

Политика Политика Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжело больного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Политика Политика Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.

Политика Политика Трамп пообщался с детьми в канун Рождества

Политика Политика В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Политика Urbi et Orbi: Папа Франциск призвал уважать другие расы и религии

Политика Политика Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве уход США из Сирии Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию и обсудить в Москве уход США и политическое урегулирование в Сирии.

Политика Политика Движение «Голос» заявило о фальсификациях на выборах в Приморье Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье, сообщают во вторник "Ведомости".