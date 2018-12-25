Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Известия
вчера в 20:05

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа. Видео драки опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.
Известиявчера в 20:05

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Украинцы осудили депутата Верховной Рады, избившего своего оппонента в прямом эфире

URA.Ru06:17

Депутат Рады Мосийчук опять избил тростью оппонента во время ток-шоу

Газета.Ru03:43

В Раде осудили избившего «кремлёвского пропагандиста»

News.ru03:10

Депутат Верховной Рады избил тростью участника ток-шоу

Говорит Москва04:14

Депутат Рады с тростью напал на политолога в прямом эфире

Взгляд.рувчера в 23:57

Депутат Рады Игорь Мосийчук ударил оппонента тростью во время ток-шоу

РИА Новостивчера в 23:12

Депутат Рады подрался с политологом в прямом эфире

RT на русскомвчера в 21:59
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Политика

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Обновлено в 07:34
Политика

Защита Бутиной рассчитывает на ее освобождение в феврале 2019 года

Обвиняемая в США в работе иностранным агентом Мария Бутина может быть освобождена в феврале, такие надежды высказывает адвокат россиянки, сообщил журналистам ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 09:16
Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
Обновлено в 07:07
Политика

Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика

Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжело больного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год

Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Политика

Медведев назначил Светлану Радионову главой Росприроднадзора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Обновлено в 08:05
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Политика

Трамп пообщался с детьми в канун Рождества

Обновлено в 08:17
Политика

В Кремле прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле не сомневаются, что благотворительный фонд урегулирует ситуацию вокруг нашумевшей поездки детей брянских чиновников в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:44
Политика

Urbi et Orbi: Папа Франциск призвал уважать другие расы и религии

Обновлено в 07:05
Политика

Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве уход США из Сирии

Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию и обсудить в Москве уход США и политическое урегулирование в Сирии.
Обновлено в 03:28
Политика

Движение «Голос» заявило о фальсификациях на выборах в Приморье

Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье, сообщают во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:35
Политика

В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда и «выгнать МВФ из страны».
Обновлено в 07:31
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Игорь Владимирович Мосийчук
Украинский депутат
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бывший заместитель командира батальона «Азов».
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