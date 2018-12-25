Политика
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоуИзвестиявчера в 20:05
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа. Видео драки опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.
Известиявчера в 20:05
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Политика
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Обвиняемая в США в работе иностранным агентом Мария Бутина может быть освобождена в феврале, такие надежды высказывает адвокат россиянки, сообщил журналистам ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 09:16
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Ответные санкции Первого ноября Россия в ответ на украинские санкции ввела ограничения против 322 физических и 68 юридических лиц.
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Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжело больного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства.
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Армия и оружие
Минобороны представило календарь «Армия России» на 2019 год
Министерство обороны России выпустило армейский календарь на 2019 год. Он опубликован в социальных аккаунтах ведомства.
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Армия и оружие
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На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Политика
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Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
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Политика
Трамп пообщался с детьми в канун Рождества
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Обновлено в 08:44
Политика
Urbi et Orbi: Папа Франциск призвал уважать другие расы и религии
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Политика
Глава МИД Турции намерен обсудить в Москве уход США из Сирии
Чавушоглу заявил, что намерен посетить Россию и обсудить в Москве уход США и политическое урегулирование в Сирии.
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Политика
Движение «Голос» заявило о фальсификациях на выборах в Приморье
Движение "Голос" представило свидетельства фальсификаций на 47 участках из 80 в городе Владивостоке на прошедших 16 декабря выборах губернатора в Приморье, сообщают во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:35
Политика
В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о необходимости прекратить брать кредиты Международного валютного фонда и «выгнать МВФ из страны».
Обновлено в 07:31