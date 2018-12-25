Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Известия
вчера в 20:05

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа. Видео драки опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.
Известиявчера в 20:05

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Украинцы осудили депутата Верховной Рады, избившего своего оппонента в прямом эфире

URA.Ru06:17

Депутат Рады Мосийчук опять избил тростью оппонента во время ток-шоу

Газета.Ru03:43

Депутат Рады подрался с политологом в прямом эфире

RT на русскомвчера в 21:59

Депутат Верховной Рады избил тростью участника ток-шоу

Говорит Москва04:14

Депутат Рады с тростью напал на политолога в прямом эфире

Взгляд.рувчера в 23:57

Депутат Рады Игорь Мосийчук ударил оппонента тростью во время ток-шоу

РИА Новостивчера в 23:12

В Раде осудили избившего «кремлёвского пропагандиста»

News.ru03:10
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Политика

Медведев расширил санкции против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

Минобороны представило календарь на 2019 год

Министерство обороны России представило календарь на 2019 год.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.
Обновлено вчера в 18:50
Спорт

Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом

На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Китае мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей, есть жертвы

В провинции Китая Фуцзянь мужчина угнал рейсовый автобус и въехал в толпу пешеходов, в результате происшествия погибли пять человек, еще около 20 пострадали, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:19
Политика

Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях

В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Силуанов заявил об утрате доверия к Белоруссии

Россия всегда выполняла все свои договоренности с Белоруссией, предоставляла ей скрытые субсидии и прямые кредиты, но сосед и союзник хочет только односторонних выгод, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Общество

Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское

В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.
Обновлено в 06:51
Политика

Путин заявил об успешном развитии отношений России и Белоруссии

Обновлено в 08:35
Происшествия

Институт астрономии РАН исключил падение метеорита в Хабаровском крае

Возможно, просто не заметили Полностью исключать версию падения метеорита нельзя, считает ведущий научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко.
Обновлено вчера в 11:54
Политика

Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию

В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.
Обновлено в 05:46
Политика

Главой Росприроднадзора стала Радионова из Ростехнадзора

Обновлено в 07:58
Общество

Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина

Обновлено в 06:50
Происшествия

В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Обновлено в 07:50
Транспорт

Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый год

Пресс-служба министерства транспорта Крыма заявила, что проехать по новой трассе в Крыму автомобилисты смогут прямо под Новый год: рабочее движение по первой очереди трассы "Таврида" откроется в ночь с 30 на 31 декабря.
Обновлено в 04:14
Авто

Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года

Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.
Обновлено в 01:06
Общество

Навальный рассказал об угодьях, особняках и псарнях сенатора Клишаса

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, выпустил материал о сенаторе Андрее Клишасе, который недавно отметился инициативой арестовывать на 15 суток за оскорбление представителей власти.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Обновлено в 02:38
Экономика

На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей

Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.
Обновлено в 05:47
Политика

Александр Лукашенко предложил не называть РФ братским государством

Лукашенко отметил, что Россию следует признать внешним партнером. Он акцентировал внимание, что он не назвал РФ братским государством.
Обновлено вчера в 14:31
Энергетика

В Кремле прокомментировали падение цен на нефть

Российская сторона пока не планирует встреч и переговоров с коллегами по ОПЕК в связи со снижением цен на нефть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:47
Энергетика

Мировые цены на нефть рухнули на 5%

Вечером 24 декабря стоимость мартовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent впервые с 13 июля 2017 года снизилась на 5,7% — до 50,7 доллара за баррель.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Папа Римский призвал закончить войны на Украине и в Сирии

Папа Римский Франциск составил рождественское послание «Urbi et Orbi» (Городу [Риму] и миру), в котором выразил надежду на окончание военных конфликтов в мире.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск

Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.
Обновлено в 05:07
Спорт

Тихонов назвал Шипулина вруном и лентяем

Шипулин завершил карьеру По словам чемпиона четырех Олимпиад, Шипулин «обленился» из-за своего тренерского коллектива, хотя должен был стать капитаном сборной России и, возможно, сильнейшим биатлонистом в мире, так как «потенциально» ничем не уступал, а кое в чем даже превосходил француза Мартена Фуркада.
Обновлено в 05:58
Политика

Роспотребнадзор: США планировали создать в Симферополе биолабораторию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что американские власти собирались создать в Симферополе биолабораторию наподобие грузинского центра Лугара.
Обновлено в 05:29
Энергетика

Россия добыла в 2018 году рекордный объем газа

«Если говорить о газовой отрасли, были рекордные объемы газа добыты – 733 млрд кубических метров газа, при этом на 20 млрд был увеличен экспорт газа, это почти 10% к уровню 2017 года», – приводит слова Новака РИА «Новости».
Обновлено в 08:10
Кино

Кевин Спейси записал обращение к фанатам в образе Фрэнка Андервуда

Обновлено вчера в 14:31
Общество

Глава Клинцов пообещал оплатить поездку детей чиновников в Турцию

Глава города Клинцы Олег Шкуратов сообщил, что намерен полностью возместить расходы на организацию поездки в Турцию детей местных чиновников.
Обновлено в 05:24
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Игорь Владимирович Мосийчук
Украинский депутат
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бывший заместитель командира батальона «Азов».
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