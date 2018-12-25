Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу
Известия
вчера в 20:05

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа. Видео драки опубликовал телеканал NewsOne на YouTube.
Известиявчера в 20:05

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Депутат Рады устроил драку с политологом в прямом эфире

Москва 2401:40

Депутат Рады с тростью напал на политолога в прямом эфире

Взгляд.рувчера в 23:57

Депутат Рады Игорь Мосийчук ударил оппонента тростью во время ток-шоу

РИА Новостивчера в 23:12

Депутат Рады, мечтающий взорвать Крымский мост, избил тростью «агента Кремля»

URA.Ruвчера в 23:03

Депутат Рады в прямом эфире подрался с политологом

Газета.Ruвчера в 22:24

Депутат Рады Мосийчук снова подрался с оппонентом в телеэфире

Национальная служба новостей01:04

Депутат Рады подрался с политологом в прямом эфире

RT на русскомвчера в 21:59
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Политика

Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Россия гарантирует поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной

Россия готова обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу даже в случае, если к декабрю 2019 года не удастся договориться с Киевом по транзиту российского "голубого топлива" через Украину, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Политика

В Украине увидели раздражитель для Запада

Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Корвет «Громкий» передан Тихоокеанскому флоту

Корвет «Громкий» передали в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) во вторник, 25 декабря.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Американская торговая палата оценила активность компаний США в России

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко прокомментировал активность американских компаний в Российской Федерации на фоне напряжённых отношений между двумя странами.
Обновлено в 01:36
Политика

В УПЦ заявили, что «новой церкви» Украины юридически не существует

"Новой церкви" Украины не существует ни юридически, ни канонически, единственная законная церковь в стране – каноническая УПЦ, заявил глава юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов.
Обновлено в 01:26
Политика

Марии Бутиной продлили срок содержания в одиночной камере

Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков сообщил, что россиянке Марии Бутиной в очередной раз продлен срок содержания в одиночной камере в американской тюрьме.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко «много конфет и шоколада».
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Трамп пожаловался на одиночество в Белом доме

Обновлено вчера в 17:39
Политика

Ляшко прокомментировал право переселенцев принимать участие в выборах

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко рассказал о лишённых права принимать участие в выборах переселенцах.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Шойгу заявил о превосходстве российской армии над всеми армиями мира

Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

В посольстве РФ ответили на слова Терезы Мэй о «российском вторжении»

В посольстве подчеркнули, что ни разу не получали никаких претензий насчет нарушений воздушного пространства или территориальных вод Великобритании со стороны России.
Обновлено вчера в 20:39
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Игорь Владимирович Мосийчук
Украинский депутат
Депутат Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко, первый заместитель председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, бывший заместитель командира батальона «Азов».
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