Темпы роста за десять месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но, тем не менее, рост продолжается, и этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах.

Российская экономика имеет запас прочности и все возможности для стабильного развития, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев. Итоги года председатель правительства традиционно подвел в прямом эфире программы "Разговор с Дмитрием Медведевым", ответив на вопросы ведущих пяти российских каналов.

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.

Экономика Экономика Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия» Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.

Экономика Экономика Инфляция в России за неделю ускорилась до 0,2% Потребительские цены в России за неделю с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, сообщает Росстат.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии у двух банков В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.

Экономика Экономика Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.

Экономика Экономика В ЕврАзЭС предложили ввести свою платежную систему Евразийская экономическая комиссия предлагает создать платежную систему для стран Евразийского экономического союза.

Финансы Финансы Минфин РФ рассчитывает разместить ОФЗ в юанях в 2019 году Минфин РФ намерен разместить в следующем году облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях, заявил глава департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский на Российском облигационном конгрессе Cbonds.

Экономика Экономика Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона Как подчеркнули в кредитной организации, у подавляющего большинства клиентов имеется и дебетовая карта, зачислять деньги на которую по-прежнему можно двумя способами: по номеру телефона или карты.

Экономика Экономика ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.

Экономика Экономика Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.

Экономика Экономика Financial Times: безработица в мире стала наименьшей за 40 лет Отмечается, что показатели 48 наиболее экономически развитых стран свидетельствуют о снижении среднего уровня безработицы до 5,2%, в то время как еще в 2010 году его значение достигало 8%. В то же время эксперты издания подчеркивают, что качество вновь создаваемых рабочих мест остается низким.

Экономика Экономика Сервис заказа такси Lyft подал заявку на регистрацию IPO Uber тоже рассматривает возможность проведения IPO в начале следующего года, и, по данным The Wall Street Journal, компания может быть оценена инвесторами в $120 млрд.

Экономика Экономика У губернаторов появится «строительный» KPI Зачем понадобился «строительный» KPI и что будет за его невыполнение, разбирался РБК.

Экономика Экономика Минтруд выделит средства на обучение россиян цифровым технологиям Минтруд РФ в рамках национальных проектов заложит средства на обучение граждан цифровым технологиям, сообщил журналистам в четверг глава Минтруда Максим Топилин на Всероссийском форуме "Национальная система квалификаций".