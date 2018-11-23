Количество инициатив, направленных на то, чтобы убедить (или заставить несознательных) россиян меньше есть, в последние недели множится с устрашающей скоростью.

с чего всё началось

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу. Депутат отметил, что таким образом хотел призвать не отказываться от такого варианта в качестве временного решения.

Общество Общество Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".

Общество Общество Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, по итогам эксперимента похудел на семь килограммов.

Общество Общество Дольче и Габбана принесли извинения после обвинений в расизме Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения после того, как бренд Dolce&Gabbana в Китае обвинили в расизме и сексизме.

Общество Общество Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Общество Общество Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.

Общество Общество Лещенко вступился за арестованного рэпера Хаски Народный артист России Лев Лещенко, комментируя арест рэпера Хаски, назвал вмешательство силовых структур в искусство недостойным и неправильным, передает радиостанция «Говорит Москва» 23 ноября.

Погода Погода Январский мороз придет в Москву в ноябре Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу.

Транспорт Транспорт Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложил делать приподнятые пешеходные переходы, следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Общество Общество Сергея Митрохина задержали около киноцентра на Красной Пресне

Общество Общество В Иркутском центре по борьбе со СПИД объяснили покупку дорогого iPhone Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями объяснил, что покупает дорогой смартфон и передвижные пункты тестирования для рабочих целей и не на государственные средства, а за счет гранта по контракту с Университетом штата Вирджиния (США).

Общество Общество Власти Подмосковья намерены увеличить число камер на дорогах

Общество Общество Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу» Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница».

Общество Общество Голикова назвала главное условие для роста рождаемости Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Общество На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей Уполномоченные по правам ребенка Свердловской и Челябинской областей разбираются в истории 15-летней школьницы из Магнитогорска, которая с помощью адвоката хочет оспорить решение родителей.