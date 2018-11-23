Общество

Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами
Известия
08:33

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу. Депутат отметил, что таким образом хотел призвать не отказываться от такого варианта в качестве временного решения.
Известия08:33
с чего всё началось

Депутат Вострецов: кому надо, тот пошел в депутаты, кому не надо — на биржу

Количество инициатив, направленных на то, чтобы убедить (или заставить несознательных) россиян меньше есть, в последние недели множится с устрашающей скоростью.
Ридус21 ноября в 09:52

Подробнее о событии

Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами

Известия08:33

«Они 10 лет могут искать работу под себя»: депутат объяснил, почему стоит идти в маляры

Вести.Ru08:17

Депутат Госдумы объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщиками

RT на русском08:14

Депутат объяснил совет образованным «профессиональным нытикам» идти в маляры

Московский Комсомолец08:51

Депутат объяснил совет россиянам с высшим образованием работать малярами

РИА Новости07:32

Депутат Госдумы посоветовал людям с высшим образованием, которые не могут найти работу, переучиваться на маляров

Эхо Москвы03:02

В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц

Lenta.ru03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Общество

Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".
Обновлено в 12:36
Общество

Дольче и Габбана принесли извинения после обвинений в расизме

Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения после того, как бренд Dolce&Gabbana в Китае обвинили в расизме и сексизме.
Обновлено в 12:56
Общество

Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов

Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, по итогам эксперимента похудел на семь килограммов.
Обновлено в 13:18
Общество

Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах

Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 12:52
Общество

Первый канал обвинили во вранье про безграмотных студентов

Рыбина опровергла информацию о том, что студенты первого курса сдают экзамен по проверке грамотности.
Обновлено в 13:20
Общество

Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
Обновлено в 10:30
Транспорт

Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы

Обновлено в 13:06
Погода

Январский мороз придет в Москву в ноябре

Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу.
Обновлено в 10:38
Общество

Квартира лидера группы «Сектор Газа» в Воронеже выставлена на продажу

Квартира умершего в 2000 году лидера группы "Сектор Газа" Юрия Хоя (Клинских) выставлена на продажу в Левобережном районе Воронежа, говорится в сообщении агентства недвижимости.
Обновлено в 12:29
Общество

Лещенко вступился за арестованного рэпера Хаски

Народный артист России Лев Лещенко, комментируя арест рэпера Хаски, назвал вмешательство силовых структур в искусство недостойным и неправильным, передает радиостанция «Говорит Москва» 23 ноября.
Обновлено в 10:23
Общество

Голикова назвала главное условие для роста рождаемости

Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 13:07
Общество

Власти Подмосковья намерены увеличить число камер на дорогах

Обновлено в 11:46
Общество

Иркутский СПИД-центр купил самую дорогую модель iPhone XS Max

Государственный центр по борьбе со СПИДом в Иркутской области купил iPhone XS Max на 512 ГБ за 123 тысячи рублей.
Обновлено в 12:48
Общество

Верховный суд подтвердил законность строительства нового ЖК в Кунцеве

Обновлено в 13:18
Общество

Во вторник завершится прием образцов на международный конкурс пива

26-30 ноября в Москве пройдет 13-й Международный конкурс «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года».
Обновлено в 13:15
ещё по теме
Сергей Алексеевич Вострецов
Политик
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты, Лидер политической партии «Трудовая партия России», депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное