Общество
Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами
Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицамиИзвестия08:33
Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу. Депутат отметил, что таким образом хотел призвать не отказываться от такого варианта в качестве временного решения.
Известия08:33
с чего всё началось
Количество инициатив, направленных на то, чтобы убедить (или заставить несознательных) россиян меньше есть, в последние недели множится с устрашающей скоростью.Ридус21 ноября в 09:52
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Депутат объяснил совет образованным «профессиональным нытикам» идти в маляры
Московский Комсомолец08:51
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Общество
Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести
Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".
Обновлено в 12:36
Общество
Дольче и Габбана принесли извинения после обвинений в расизме
Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения после того, как бренд Dolce&Gabbana в Китае обвинили в расизме и сексизме.
Обновлено в 12:56
Общество
Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов
Депутат Саратовский областной думы Николай Бондаренко, который месяц питался на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, по итогам эксперимента похудел на семь килограммов.
Обновлено в 13:18
Общество
Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах
Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 12:52
Общество
Первый канал обвинили во вранье про безграмотных студентов
Рыбина опровергла информацию о том, что студенты первого курса сдают экзамен по проверке грамотности.
Обновлено в 13:20
Общество
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота
В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
Обновлено в 10:30
Транспорт
Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы
Обновлено в 13:06
Погода
Январский мороз придет в Москву в ноябре
Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу.
Обновлено в 10:38
Общество
Квартира лидера группы «Сектор Газа» в Воронеже выставлена на продажу
Квартира умершего в 2000 году лидера группы "Сектор Газа" Юрия Хоя (Клинских) выставлена на продажу в Левобережном районе Воронежа, говорится в сообщении агентства недвижимости.
Обновлено в 12:29
Общество
Лещенко вступился за арестованного рэпера Хаски
Народный артист России Лев Лещенко, комментируя арест рэпера Хаски, назвал вмешательство силовых структур в искусство недостойным и неправильным, передает радиостанция «Говорит Москва» 23 ноября.
Обновлено в 10:23
Общество
Голикова назвала главное условие для роста рождаемости
Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 13:07
Общество
Власти Подмосковья намерены увеличить число камер на дорогах
Обновлено в 11:46
Общество
Иркутский СПИД-центр купил самую дорогую модель iPhone XS Max
Государственный центр по борьбе со СПИДом в Иркутской области купил iPhone XS Max на 512 ГБ за 123 тысячи рублей.
Обновлено в 12:48
Общество
Верховный суд подтвердил законность строительства нового ЖК в Кунцеве
Обновлено в 13:18
Общество
Во вторник завершится прием образцов на международный конкурс пива
26-30 ноября в Москве пройдет 13-й Международный конкурс «Лучшие: пиво, безалкогольный напиток, минеральная, питьевая вода года».
Обновлено в 13:15