Общество
Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами
Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицамиИзвестия08:33
Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу. Депутат отметил, что таким образом хотел призвать не отказываться от такого варианта в качестве временного решения.
Известия08:33
с чего всё началось
Количество инициатив, направленных на то, чтобы убедить (или заставить несознательных) россиян меньше есть, в последние недели множится с устрашающей скоростью.Ридус21 ноября в 09:52
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Депутат объяснил совет образованным «профессиональным нытикам» идти в маляры
Московский Комсомолец08:51
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Общество
Питавшийся на прожиточный минимум депутат похудел на семь килограммов
Обновлено в 08:42
Общество
Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота
В Верховном суде (ВС) представители кредитора обратили внимание на то, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях Фрущака признаки недобросовестности и злоупотребления своим единственным жильем.
Обновлено в 08:57
Транспорт
Минтранс предложил делать приподнятые пешеходные переходы
Минтранс для повышения безопасности на дорогах предложил делать приподнятые пешеходные переходы, следует из методических рекомендаций ведомства для регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 08:18
Общество
Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах
Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 08:50
Общество
Лещенко вступился за арестованного рэпера Хаски
Народный артист России Лев Лещенко, комментируя арест рэпера Хаски, назвал вмешательство силовых структур в искусство недостойным и неправильным, передает радиостанция «Говорит Москва» 23 ноября.
Обновлено в 08:53
Общество
Якунин подал в суд на «Новую газету»
Экс-глава РЖД Владимир Якунин подал в Басманный суд иск о защите деловой репутации к «Новой газете».
Обновлено в 08:57
Общество
На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей
Обновлено в 08:52
Общество
Дольче и Габбана принесли извинения на китайском языке
В видеообращении, распространенном с помощью китайского сервиса микроблогов Weibo, модельеры говорят на итальянском языке, а в конце переходят на китайский и приносят извинения за разразившийся по их вине скандал, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:55
Общество
В Иркутском центре по борьбе со СПИД объяснили покупку дорогого iPhone
Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями объяснил, что покупает дорогой смартфон и передвижные пункты тестирования для рабочих целей и не на государственные средства, а за счет гранта по контракту с Университетом штата Вирджиния (США).
Обновлено в 08:25
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница».
Обновлено в 08:40
Общество
Сергея Митрохина задержали около киноцентра на Красной Пресне
В минувшую субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на месте киноцентра "Соловей" на Дружинниковской улице может быть возведен комплекс апартаментов с медицинским центром.
Обновлено в 08:13
Общество
Пользователи Telegram подали кассацию на отказ принять иск к ФСБ
Пользователи мессенджера Telegram подали в Верховный суд РФ кассационную жалобу на отказ принять их коллективный иск к ФСБ за требование о ключах шифрования переписки, сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.
Обновлено в 08:53
Общество
Голикова назвала главное условие для роста рождаемости
Главным условием роста рождаемости в России является повышение доступности жилья для семей, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 08:23
Погода
Январский мороз придет в Москву в ноябре
Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу.
Обновлено в 08:40
Общество
В контактных зоопарках Москвы за год животные покусали 21 ребёнка
За год в контактных зоопарках российской столице животные покусали более 30 посетителей, в том числе 21 ребёнка, сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека России (Роспотребнадзоре).
Обновлено в 07:52