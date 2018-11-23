Общество

Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами
Известия
08:33

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу. Депутат отметил, что таким образом хотел призвать не отказываться от такого варианта в качестве временного решения.
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с чего всё началось

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Ридус21 ноября в 09:52

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Сергей Алексеевич Вострецов
Политик
Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, член Общественной палаты, Лидер политической партии «Трудовая партия России», депутат Государственной думы Российской Федерации от партии «Единая Россия».
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