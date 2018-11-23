Количество инициатив, направленных на то, чтобы убедить (или заставить несознательных) россиян меньше есть, в последние недели множится с устрашающей скоростью.

с чего всё началось

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