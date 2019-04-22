Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатовИзвестия 09:23
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов. Об этом он заявил во время круглого стола «Ленин, уроки истории для России».
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Авто
Geely привезёт в Россию новый седан FE6
Обновлено в 08:58
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Политика
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете
Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Политика
Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского
Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Кино
Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз
Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Культура
Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold
Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Футбол
А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Футбол
Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО
Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Финансы
Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals
6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Авто
Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок
Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Наука
Картинка в руках обманула «умные» камеры видеонаблюдения
Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.
Обновлено в 11:05
Авто
Представили полностью электрический внедорожник Ford Bronco
Инжиниринговая компания Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса произведёт небольшую партию рестомодов классического внедорожника Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 04:21
Авто
Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 09:30
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев
Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Политика
Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Авто
Группа PSA подала заявку на СПИК
Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Финансы
Рынок акций РФ и рубль вырастут на текущей неделе
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам, рубль также укрепится против доллара и евро на дорогой нефти, налоговом периоде и высоком спросе на ОФЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено в 09:01
Происшествия
Каноист Стотт арестован на акции экоактивистов в Лондоне
Чемпион Олимпиады-2012 в гребном слаломе Этьенн Стотт был арестован в ходе акции экологических активистов в Лондоне в воскресенье, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 07:03
Здоровье
В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку
В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Хоккей
Ковальчук присоединился к сборной России
В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44