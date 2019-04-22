Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатовИзвестия 09:23

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов. Об этом он заявил во время круглого стола «Ленин, уроки истории для России».
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В Госдуме раскритиковали Comedy Club и «Наша Russia»: обижают депутатов

Московский Комсомолец10:52

В Госдуме назвали отвратительными Comedy Club и «Наша Russia» из-за шуток про депутатов

Агентство Москва08:31

В Госдуме раскритиковали Comedy Club и «Наша Russia» за шутки о депутатах

РИА Новости10:29

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Известия09:23

Депутат назвал передачи ТНТ отвратительными

News.ru09:04

В Госдуме раскритиковали шоу Comedy Club и «Наша Russia»

Москва 2408:49

В Госдуме обиделись на «отвратительные» шутки Comedy Club и «Наша Russia»

Газета.Ru10:48
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Авто

Geely привезёт в Россию новый седан FE6

Обновлено в 08:58
Происшествия

СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной

Обновлено в 08:51
Происшествия

Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Политика

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете

Совет Федерации одобрил закон о надежном Рунете, который призван обеспечить стабильную работу русскоязычного сегмента интернета в случае агрессивных действий из-за рубежа.
Обновлено в 07:58
Политика

Вассерман рассказал, чем завершится президентский срок Зеленского

Анатолий Вассерман — известный российский публицист и телеведущий — поделился своим мнением о том, чем закончится президентский срок нового главы Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:54
Кино

Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Культура

Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.
Обновлено в 08:07
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Гаджеты

В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Подруга Кокорина и Мамаева рассказала о начале конфликта с Соловчуком

Обновлено в 09:13
Футбол

А. Егоров: Карасёв должен был удалить Перейру с поля в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Зенит» (2:3). В частности, Егоров поделился мыслями об эпизоде, в котором полузащитник хозяев Маурисио Перейра ударил по ногам хавбека сине-бело-голубых Магомеда Оздоева, однако не был удалён с поля.
Обновлено в 06:43
Футбол

Врач «Зенита» все же посетит Александра Кокорина в СИЗО

Суд согласился пойти навстречу футболисту «Зенита» и сборной России Александру Кокорину, который продолжает находиться в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 06:31
Финансы

Минэкономразвития прогнозирует постепенное снижение цены нефти Urals

6 марта в докладе главы министерства Максима Орешкина к выступлению в Госдуме говорилось, что Минэкономразвития понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году с $63,4 до $62,8 за баррель.
Обновлено в 09:05
Авто

Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок

Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Наука

Картинка в руках обманула «умные» камеры видеонаблюдения

Специалисты из Лёвенского католического университета показали, как легко обмануть компьютерное зрение, а для этого они использовали картинку с изображенными на ней людьми.
Обновлено в 11:05
Авто

Представили полностью электрический внедорожник Ford Bronco

Инжиниринговая компания Zero Labs Automotive из Лос-Анджелеса произведёт небольшую партию рестомодов классического внедорожника Ford Bronco с полностью электрической силовой установкой.
Обновлено в 04:21
Авто

Subaru отзывает более 52 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 09:30
Наука

Российские ученые выяснили, как вычислить свой биологический возраст

Обновлено в 11:16
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась ехать из Англии на допрос в Киев

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру страны и пригласила следственные органы приехать для этого в Лондон, где она проживает.
Обновлено в 11:19
Политика

Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Авто

Группа PSA подала заявку на СПИК

Группа PSA 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ.
Обновлено в 09:55
Финансы

Рынок акций РФ и рубль вырастут на текущей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам, рубль также укрепится против доллара и евро на дорогой нефти, налоговом периоде и высоком спросе на ОФЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено в 09:01
Происшествия

Каноист Стотт арестован на акции экоактивистов в Лондоне

Чемпион Олимпиады-2012 в гребном слаломе Этьенн Стотт был арестован в ходе акции экологических активистов в Лондоне в воскресенье, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 07:03
Здоровье

В России выполнили первую в мире пересадку легких и печени ребенку

В московском Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова впервые в мире одновременно пересадили ребенку легкие и печень, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Хоккей

Ковальчук присоединился к сборной России

В минувшем сезоне НХЛ 36-летний Ковальчук принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и набрал 34 очка (16+18).
Обновлено в 10:44
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Василий Максимович Власов
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года.
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Наша Russia
Фильм, 2006 (16+)
Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют! Ведь именно мы – самая дружелюбная нация, а кто в этом усомнится, тому – трындец! Именно мы придумали занюхивать водку головой товарища. Это у нас армия, которую боятся все. Все парни до 27 лет. Это наши женщины красят ногти перед тем, как ехать на картошку. Это мы стучим молотком об стену, чтобы все там заткнулись на хрен. Мы гордо называем свою страну Россией, а иностранцы завистливо называют Russia. Но все-таки, она наша!
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