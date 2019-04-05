Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТОРоссийская газета 02:37
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить. Такое мнение высказал депутат бундестага Александр Ной в авторской статье, опубликованной на портале Die Freiheitsliebe.
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Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»
Московский Комсомолец00:02
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