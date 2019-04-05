Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТОРоссийская газета 02:37

НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить. Такое мнение высказал депутат бундестага Александр Ной в авторской статье, опубликованной на портале Die Freiheitsliebe.
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В бундестаге призвали распустить НАТО

URA.Ru00:54

Немецкий депутат призвал распустить НАТО

Известия00:14

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

RT на русскомвчера в 23:39

В Бундестаге призвали распустить НАТО

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В бундестаге призвали к роспуску НАТО

Газета.Ruвчера в 23:50

Депутат бундестага потребовал распустить НАТО, действующее в «имперских интересах»

Московский Комсомолец00:02

Депутат бундестага призвал распустить НАТО, «показавшую истинное лицо»

РИА Новостивчера в 23:09
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Происшествия

Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла

50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.
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Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Технологии

AliExpress начнет продавать российские товары во всем мире

Глобальный маркетплейс даст российским предпринимателям возможность продавать свои товары по всему миру, рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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Авто

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В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Политика

Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

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Названа российская стоимость смартфона Xiaomi Mi 9

В России версия смартфона с 64 гигабайтами ПЗУ стоит 4 990 рублей, а со 128 гигабайтами ПЗУ — 37 990 рублей.
Обновлено в 01:06
Футбол

Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, который в настоящее время входит в тренерский штаб ЦСКА, рассказал, что хотел бы возглавить топ-команду в качестве главного тренера.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Авто

Lada Vesta вернула титул всероссийского бестселлера

Обновлено вчера в 06:26
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» почти $1,8 млрд

Как рассказали в компании, 1 апреля «Магнит», незадолго до того как было объявлено о приобретении «Севергрупп» 41,9% «Ленты», сделал необязательное предложение о покупке 100% ритейлера за $1,78 млрд.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов в дуэте с Анной Седоковой споет новую песню

Анонс песни Маликов выставил в своем паблике в соцсетях вместе с отрывком композиции.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии

Наиболее востребованными в России являются профессии в сферах производства, строительства, здравоохранения.
Обновлено в 03:04
Политика

Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского быть мужиком

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 00:25
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Футбол

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Общество

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Обновлено в 01:15
Экономика

Прибыль «Обуви России» в 2018 году увеличилась на 1,7%

Рентабельность по EBITDA снизилась на 0,6 процентных пунктов и составила 24,7%. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 2,9, по сравнению с 1,7 в 2017 году.
Обновлено в 02:56
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Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:40
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Volkswagen представил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat

Юбилейным седаном, сошедшим с конвейера, стал серебристый Passat Variant в гибридном исполнении GTE и в кузове «универсал».
Обновлено в 03:03
Экономика

ФЦП развития Крыма захотели продлить до 2025 года

По предварительным расчетам ФЦП развития Крыма до 2025 года может быть увеличена на 130 миллиардов рублей, а Севастополя - на 70 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:29
Спорт

Драчёв поддержал Вяльбе в вопросе запрета соцсетей

Ранее за идею о запрете использования социальных сетей высказывала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Обновлено в 02:29
Кино

Новое прочтение ужасов от Стивена Кинга и супергеройский фильм вселенной DC – репертуар кинотеатра «Родина» Биробиджан

Две громкие премьеры состоятся на этой недели в кинотеатре «Родина».
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

В МИД оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном

В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия

В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику

Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
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