Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов. Видеозапись опубликовал в Facebook «24 канал».

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

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