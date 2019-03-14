Армия и оружие
Депутат Верховной рады: Украина несет космические потери в ДонбассеВести.Ru 03:33
Украина несет космические потери в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады и основатель нацбатальона “Азов” Андрей Билецкий в интервью изданию "Апостроф" рассказал о потерях украинской армии в результате столкновений на юго-востоке страны.РИА Новостивчера в 14:43
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