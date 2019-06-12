Политика
Депутат Рады заявила об абсурде в политике ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:39
На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.
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