Депутат Рады заявила об абсурде в политике ЗеленскогоРИА Новости вчера в 21:39

На Украине наблюдается абсурдное продолжение политики режима Петра Порошенко действующим президентом страны Владимиром Зеленским, заявила депутат Верховной рады от партии партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская в беседе с журналистами телеканала NewsOne.

Депутат Рады заявила об абсурде в политике Зеленского

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