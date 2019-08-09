Политика
Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на УкраинеРБК вчера в 23:49
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что новые власти занимаются умышленным уничтожением производства и научно-технического будущего страны. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Пока новая власть усердно работает над Главным — утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости", — написал он на своей странице в Facebook.РИА Новостивчера в 20:26
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