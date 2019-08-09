с чего всё началось

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что новые власти занимаются умышленным уничтожением производства и научно-технического будущего страны. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на Украине

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