Политика

Депутат Рады заявил об умышленном уничтожении производства на УкраинеРБК вчера в 23:49

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев считает, что новые власти занимаются умышленным уничтожением производства и научно-технического будущего страны. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
"Пока новая власть усердно работает над Главным — утверждением сценария Марша достоинства на день Независимости, страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости", — написал он на своей странице в Facebook
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